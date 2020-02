Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SPAL IMMOBILE CAICEDO – La partita contro la Spal è la fiera del gol per i biancocelesti. Il primo tempo si è chiuso sul 4 a 0 per i ragazzi di Inzaghi, merito della coppia Immobile – Caicedo che con due doppiette stanno trascinando la Lazio al momentaneo secondo posto in classifica. Ciro Immobile ha raggiunto quota 25 reti stagionali e 6 assist; primo in Europa a macinare questi numeri. Il portale 433 lo omaggia e chiede ai tifosi se il bomber di Torre Annunziata potrà battere il record di 36 reti firmato da Gonzalo Higuain nella sua ultima annata a Napoli.

La doppietta di Caicedo

Anche Felipe Caicedo si è reso protagonista della prima frazione di gioco contro la Spal con una doppietta. Il Panterone torna a siglare 2 gol in una partita dopo quasi un anno. L’ultima doppietta risale al 28 aprile 2019 quando Caicedo fece guadagnare alla Lazio i 3 punti contro la Sampdoria. La gara terminò 2 a 1 per i biancocelesti.

