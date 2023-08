OCCHIO AL FISCHIETTO, Napoli - Lazio: l'arbitro è Colombo

Tempo di lettura: < 1 minuto

NAPOLI LAZIO DESIGNAZIONE ARBITRALE COLOMBO - L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso nota la sestina arbitrale che andrà a dirigere il big match tra Napoli e Lazio. Il match del Maradona, in programma sabato 2 settembre alle 20:45, è stato affidato alla direzione di Andrea Colombo della sezione di Como, con assistenti Mokhtar e Palermo. Il IV Uomo sarà Mariani, mentre il VAR è affidato a Di Paolo, coadiuvato dall'AVAR Longo.

Napoli - Lazio, la sestina arbitrale

Arbitro: Andrea Colombo (Sez. Como)

Assistenti: Mokhtar - Palermo

IV Uomo: Mariani

V.A.R.: Di Paolo

A.V.A.R.: Longo

I precedenti di Colombo con la Lazio

Per Andrea Colombo sarà la quinta direzione di gara con i biancocelesti in campo. Nei quattro precedenti, la Lazio non ha mai perso, trionfando però in una sola occasione: contro la Sampdoria, lo scorso 27 febbraio, nel match vinto 1-0 grazie al gol di Luis Alberto. Nelle altre tre occasioni sono arrivati sempre dei pareggi per il club capitolino, contro Hellas Verona, Fiorentina e Udinese.