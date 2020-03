Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A CAGLIARI ROMA – Questo pomeriggio alla Sardegna Arena è andato in scena il match tra Cagliari e Roma, terminato sul punteggio di 3-4. Decisive per i giallorossi la doppietta di Kalinic e le reti di Kluivert e Kolarov. Ininfluente per i sardi i due gol di Joao Pedro e quello di Pereiro. Grazie a questa vittoria gli uomini di Fonseca rimangono a -3 dall’Atalanta che però ha una gara in meno. Continua la crisi del Cagliari che rimane fermo a 32 punti in classifica.

