Tempo di lettura: < 1 minuto

FIGC SERIE A ALLENAMENTI – A partire dal 4 maggio potrebbero ripartire gli allenamenti per le squadre di Serie A. Perché sia possibile, però, sarà necessario seguire delle rigide regole. La Figc ha stilato delle linee guida in un protocollo inviato al ministro dello sport Spadafora e al ministro della salute Speranza.

Il protocollo della Figc

Le norme da seguire sono state specificate dalla Figc. Prima di tutto i centri sportivi di tutte le squadre dovranno essere sanificati. Raccomandata la pulizia generale e la sanificazione periodica di locali e macchinari. Giocatori e staff dovranno sottoporsi a visite mediche e tamponi nei giorni antecedenti al primo allenamento. Le squadre saranno in ritiro per evitare contatti esterni e la loro temperatura verrà verificata quotidianamente. I test sierologici saranno effettuati ogni due settimane di attività. Per la prima settimana, inoltre, i test sierologici verranno effettuati tutti i giorni.

