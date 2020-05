Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A ZAMPA CORONAVIRUS – Tiene banco la questione ripresa della Serie A. Dopo le diverse dichiarazioni non molto incoraggianti del ministro dello sport Vincenzo Spadafora, sono arrivate quelle del Sottosegretario alla Salute Sandra Zampa ai microfoni di ANSA a riaccendere le speranze.

Su allenamenti e campionato

“Non è stato trovato ancora un accordo, e il protocollo non è stato licenziato, ma si va verso una prima soluzione per gli allenamenti delle squadre di calcio; successivamente, se dopo il 18 maggio i dati epidemiologici saranno positivi e confermeranno il trend di decrescita, si potrà eventualmente valutare una riapertura del campionato di calcio. La soluzione prevederebbe di testare l’intera squadra e l’entourage che l’accompagna, con test e tamponi. Una volta verificato che tutti i giocatori e gli accompagnatori sono negativi e sani, la squadra può andare in ritiro per gli allenamenti per due settimane”

Sul modello tedesco

“Siamo contrari, e per una questione di sicurezza, se risulta positivo anche un solo giocatore, anche tutti gli altri devono andare in quarantena”

