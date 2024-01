Lotito: "Felipe Anderson è libero di scegliere il suo futuro"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LOTITO LAZIO FELIPE ANDERSON- Il presidente Claudio Lotito ha parlato ai media presenti al termine dell'evento con le sezione della Polisportiva Lazio in Campidoglio. Lotito ha toccato anche il tema tanto chiacchierato del futuro di Felipe Anderson.

Le parole di Lotito su Felipe Anderson

"Felipe Anderson? Nella vita tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Con Felipe ho un rapporto familiare, è come un figlio, non voglio costringere nessuno, lui sa che la Lazio è casa sua e ha una prospettiva anche dopo la carriera, lui deve fare la sua scelta in libertà e coscienza di esserlo e nel capire che qui viene considerato uno di famiglia. Non sono né ottimista, né pessimista. Abbiamo fatto entrare cinque innesti nuovi che hanno dato il loro contributo. Se lavorano tutti all'unisono arrivano i risultati, compresi i tifosi che sono il nostro dodicesimo uomo in campo e li invito a rispettare le regole e degli atteggiamenti all'insegna dei valori della Lazio".