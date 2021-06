Signori, la figlia: “Adesso ci riprendiamo la serenità”

- Advertisement -

SIGNORI CALCIOSCOMMESSE – In mattinata Gravina ha firmato la “grazia” per Giuseppe Signori. L’ex Lazio, dopo la vicenda travagliata del calcioscommesse, potrà tornare a ricoprire ruoli ufficiali. Intercettata dai microfoni di Adkronos, la figlia di Beppegol ha parlato dei progetti futuri di suo padre.

L’epilogo della vicenda

“Papà è contentissimo, una notizia che aspettava perché sapeva di essere innocente e non vedeva l’ora che succedesse. Io l’ho scoperto questa mattina dai giornali, un risveglio fantastico e una gran bella sorpresa”.

Progetti per il futuro

“Dove e come me lo immagino adesso? So che aspetta magari qualche proposta, ma non credo che al momento voglia allenare subito in Serie A, non se la sente. Ma piano piano spero possa rientrare bene nel mondo del calcio. Magari, davvero… Almeno ci riprendiamo tutti quanti la serenità che è mancata in questi anni”.