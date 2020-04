Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL ACERBI LUIS ALBERTO – Continuano gli allenamenti in casa per i calciatori di Serie A. Il difensore della Lazio Acerbi si è cimentato in una sfida di addominali, con un video postato sul proprio profilo instagram. Pronta la risposta del suo compagno Luis Alberto che mette in dubbio la sua forma fisica. Di seguito il video con il commento.

Il video di Acerbi

