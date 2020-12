Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LAZIO – Ennesima prestazione deludente quella di ieri contro il Benevento. La Lazio non è riuscita ad andare oltre l’1 a 1 mostrando un gioco a tratti irritante. In campionato le cose si fanno difficili, ma c’è ancora tutto un girone per risalire la china e riconfermarsi big della Serie A. Intanto, sui social, i calciatori bianc’azzurri fanno quadrato. Correa, autore ieri di una prestazione insufficiente, non si abbatte e suona la carica: “Forza Lazio, sempre!”

