Social, tempo di vacanze per i biancocelesti: in tanti scelgono la Sardegna (FOTO)

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

SOCIAL LAZIO – Con il campionato ormai concluso, è tempo di meritato riposo per i calciatori della Lazio. Andreas Pereira in giornata ha postato una foto che ritrae molti bianc’azzurri in vacanza in Sardegna. All’appello manca il Tucu Correa prontamente chiamato in causa dal fantasista brasiliano.