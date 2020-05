Tempo di lettura: < 1 minuto

LIGA SPAGNA CAMPIONATO – Tentativi di ripartenza per il calcio giocato. Dopo la Bundesliga che ha riaperto i battenti ieri, anche la Spagna avrebbe trovato un accordo per riprendere il campionato. Come riporta il quotidiano As, la Liga scenderebbe in campo tutti i giorni da fine giugno per riuscire a concludere entro il 29 luglio. Ad ogni squadra saranno concesse 72 ore tra una gara e l’altra e gli incontri si disputeranno anche alle 23 per combattere il caldo. L’accordo verrà ufficializzato dopo la ratifica del presidente della Corte commerciale di Madrid, Andrès Sanchez Magro.

