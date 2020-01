Tempo di lettura: < 1 minuto

SPAL DIFESA LAZIO – L’influenza colpisce anche i protagonisti della Serie A. Ne sa qualcosa Francesco Vicari, centrale della Spal, l’unico calciatore diffidato degli emiliani che era riuscito a non prendere il giallo contro il Bologna, ma che nulla a potuto contro la febbre. Assenti per squalifica Petagna e Valoti, costretti a saltare la Lazio. Semplici è in difficoltà, anche a causa della contusione al piede destro rimediata da Cionek.

Gli allenamenti della Spal

Al contrario dei biancocelesti, comunque, doppia seduta odierna per la Spal che verrà a Roma alla ricerca di preziosi punti salvezza. Semplici studia i biancocelesti, orfano dal suo giocatore migliore. Petagna avrebbe già firmato col Napoli.

