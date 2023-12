Speciale scudetto Lazio 74', ecco i primi estratti del documentario

Tempo di lettura: 2 minuti

SPECIALE SCUDETTO LAZIO ESTRATTI - Dal 5 gennaio 2024 sarà disponibile il documentario speciale sullo scudetto della Lazio nel 1974. Nel frattempo, ecco i primi estratti, che anticipano quello che sarà una produzione nostalgica per i tifosi biancocelesti.

Da Petrelli a Chinaglia, estratti dello speciale scudetto

Ecco di seguito alcuni estratti del documentario "Grande e Maledetta, lo speciale di Sky Sport sullo scudetto della Lazio del '74:

NANNI - "Abbiamo visto una marea di gente biancoazzurra. Noi effettivamente la sentivamo la partita perché sapevamo che se vincevamo era 'Scudetto'. Siamo entrati in campo un po' frenati".

PETRELLI - "La partita è stata difficile. Loro erano molto onesti, perché hanno giocato duro e disputato una bellissima partita. Noi eravamo forse un po' cotti".

MARTINI - "Io mi ruppi la clavicola a cinque minuti dall'inizio del secondo tempo. Sono stato accompagnato nello spogliatoio, mi stesero sul lettino e poi se ne andarono a vedere la partita. Rimasi lì solo, ho imparato a riconoscere quello che stava succedendo in campo dal rumore che facevano i tifosi sopra di me. Chinaglia? Non era un rigorista, non li sapeva proprio battere. Non capivamo se metteva paura al portiere".

ODDI - "Quando Chinaglia tirava i rigori noi ci giravamo verso Felice (Pulici, ndr), se esultava significava che aveva fatto gol, sennò eravamo preoccupati".

MARTINI - "Ricordo che a un certo punto ho sentito un boato incredibile, poi il silenzio assoluto e poi di nuovo una cosa incredibile. Chinaglia ce l'ha fatta: ha segnato. Io ho pianto, ero da solo e potevo farlo senza danneggiare la mia figura di duro".

CHINAGLIA - Passano poi le immagini dell'intervista di Chinaglia dopo la partita, l'emozione e la consapevolezza del trascinatore di quella squadra: "Questo è stato il calcio di rigore più difficile della mia vita. Era il calcio di rigore che significava Scudetto, inizialmente ero un po' emozionato, poi sul dischetto sono andato tranquillo".