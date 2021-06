Stadio Flaminio, Lotito si muove: gli scenari

- Advertisement -

STADIO FLAMINIO LOTITO – Lo aveva promesso e lo sta facendo. Durante la celebrazione della Lazio Women in Campidoglio, Claudio Lotito aveva parlato di riqualificare lo Stadio Flaminio.

La situazione

Come riporta Il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto tra Lotito e l’attuale amministrazione comunale, forse anche con la sindaca Raggi. Il presidente biancoceleste sa che l’impianto dovrà soddisfare determinate caratteristiche per essere idoneo alle normative Uefa tra cui: infrastrutture, viabilità, capienza, copertura dell’impianto e parcheggi. Il vantaggio è che, grazie alla Legge Lotti del 2017, i nodi legati al valore storico, culturale e architettonico del sito possono essere risolti. Sembrerebbe, anche se non ci sono conferme, che ci siano stati sopralluoghi segreti al Flaminio da parte di emissari del club biancoceleste.