SUPERCOPPA BURIONI – La vittoria in Supercoppa ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi della Lazio che, adesso, possono cominciare a sognare traguardi ancora più prestigiosi. Tra i fan dei biancocelesti entusiasti per la notte di Riyadh c’è anche Roberto Burioni. Il medico ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole.

Inzaghi

“Stavo rivedendo la partita per godermela a freddo considerando la tensione che avevo in corpo domenica. Abbraccerei Inzaghi con tanta gratitudine, mi sono fidato di lui anche quando ha fatto uscire Leiva e Luis Alberto: sapevo stesse facendo la cosa giusta”.

Il centrocampo

“Insieme a Leiva costituisce il perno di questa squadra. Ma guardatevi anche la punizione finale di Cataldi”.

L’amore per la Lazio

“È come chiedere perché si ama. L’amore è nato con la Lazio di Chinaglia, un amore che ha dovuto passare tanti anni di dispiaceri quando studiavo a Roma. Questa sofferenza lo ha fortificato e ora posso godermi queste gioie”.

Tare e Lotito

“Nella nostra storia ci sono state tante cessioni di giocatori forti a tante big, da Biglia a de Vrij. Nonostante questo però abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa, siamo soddisfatti e ci divertiamo comunque. Tanto di cappello a Lotito e Tare, speriamo di rimanere uniti”.

La Roma

“Mi dispiace per i cugini giallorossi che non vincono da undici anni. No, anzi, non mi dispiace per nulla. Gli sfottò rendono più belli la nostra storia e il nostro calcio. Complimenti alla Roma non ne faccio, anche perché hanno vinto solo un bonsai ultimamente. Arrivano sempre secondi, a furia di uscire a testa alta sono diventate delle giraffe. Spero di incontrarli al derby e farci trovare più rodati”.

Fake News

“Il calcio è un gioco, mentre le bugie nel campo della salute sono molto pericolose. La scienza e la razionalità nella vita sono indispensabili, il tifo calcistico è passione, non risponde alla logica. Non mi sarei mai sognato di mettermi a suonare il pianoforte per festeggiare una Supercoppa. Scudetto? Non voglio neanche pensare a cosa potrei fare se accadesse davvero”.