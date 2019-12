Tempo di lettura: < 1 minuto

SUPERCOPPA JUVENTUS ALEX SANDRO – Sale l’adrenalina a poche ore dalla finale tra Lazio e Juventus valida per la Suercoppa Italiana. Ad Al Hilal i bianconeri sono scesi in campo per una seduta di allenamento in cui è emersa una notizia importante. Come riportato dalla nostra inviata Michela Santoboni, Alex Sandro è il grande assente e potrebbe non giocare la partita di domani.