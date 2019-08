LAZIO TARE PRIMAVERA – Di Tare in… figlio. Etienne, figlio dell’ex calciatore ed attuale ds biancoceleste Igli, è stato infatti promosso nella Primavera della Lazio. Il classe 2003 si è aggregato al ritiro delle giovani aquile a Pietranlunga, in Umbria. Come riporta gianlucadimarzio.com, il sedicenne si alternerà tra l’Under 17 e la squadra di Menichini. E chissà che, un giorno, non possa seguire le orme del papà e legare il suo nome a quello della Prima Squadra della Capitale.