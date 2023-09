Terremoto di magnitudo 7 in Marocco: gli aggiornamenti

Tempo di lettura: < 1 minuto

TERREMOTO MAROCCO AGGIORNAMENTI - Il Marocco è stato devastato da un terremoto e si trova adesso in una gravissima situazione di emergenza. I sismografi hanno registrato la scossa alle 23:11 di venerdì 8 settembre. Ecco gli aggiornamenti live su vittime e feriti della tragedia.

Terremoto Marocco, aggiornamento su vittime e feriti della tragedia

AGGIORNAMENTO 9 SETTEMBRE 2023 ORE 20:00 - Il Marocco ha proclamato tre giorni di lutto nazionale, come annunciato dal gabinetto reale e in base a quanto si legge in un comunicato stampa del palazzo reale diffuso dall'agenzia ufficiale Map. La decisione è giunta al termine di una riunione presieduta dal re Mohammed VI e dedicata all'esame della situazione dopo il terremoto.

AGGIORNAMENTO 9 SETTEMBRE 2023 ORE 19:00 - La Uefa ha deciso di effettuare un minuto di silenzio, da oggi fino al 21 settembre, prima delle partite in tutte le competizioni (qualificazioni all'Europeo, Champions League, Europa League e Conference League).

AGGIORNAMENTO 9 SETTEMBRE 2023 ORE 17:00 - Il Marocco intero vive una tragica situazione, dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 7 che ha colpito la regione di Marrakech. L'epicentro è stato localizzato al centro del Paese, a 16 chilometri del villaggio Tata N'Yaaqoub. Il conto delle vittime è salito ad almeno 1.037 morti, mentre sono 1.204 feriti. Un tragico bilancio destinato a crescere. In aggiunta alla scossa di magnitudo 7 che ha colpito il Marocco, in particolare la catena dell’Atlante, il Centro Sismologico Euro-mediterraneo ha registrato altri 10 eventi nella zona: il più forte ha avuto magnitudo 4.8.

Il sisma in Marocco rischia di essere tra i 15 peggiori terremoti al mondo dal 2000 ad oggi, per numero di vittime. Non solo, il terremoto si candida a diventare anche il secondo per gravità nel Paese nordafricano, dopo quello del 1960 ad Agadir tra le 12 e le 15 mila persone.