Lazio, occhio ai cartellini, la lista dei diffidati contro l'Udinese

UDINESE LAZIO DIFFIDATI- Il 7 Gennaio è in programma l'ultima partita del girone d'andata alla Dacia Arena contro l'Udinese. La Lazio vuole arrivare al giro di boa con tre punti mettendo così in cassaforte la terza vittoria consecutiva, importante per aumentare il morale della squadra. Ad Udine però saranno tanti i giocatori diffidati e a rischio squalifica.

Udinese-Lazio, la lista dei diffidati

Si sta arrivando al giro di boa e il 7 Gennaio la lazio affronterà l'Udinese nell'ultima partita del girone d'andata. Gli uomini di Sarri vogliono puntare alla terza vittoria consecutiva per chiudere il girone a 30 punti e per risalire la classifica nelle zone che contano. Alla Dacia arena, i biancocelesti, scenderanno in campo con un grande peso, rappresentato dalla lunga lista dei diffidati. Contro il Frosinone si sono aggiunti Danilo Cataldi e Nicolò Rovella, oltre ai già presenti Ciro Immobile e Mattia Zaccagni. Anche Sarri dovrà fare attenzione. Il tecnico è stato infatti ammonito per la quarta volta in questa stagione e rischia di salatre la sfida dell'Olimpico contro il Lecce.