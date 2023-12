Udinese - Lazio, dove vedere il match in Tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

UDINESE LAZIO DOVE VEDERE - La Lazio vince contro il Frosinone in casa e chiude così l’anno. Ora la Lazio si prepara per la diciannovesima giornata di Serie A, contro l'Udinese di Cioffi, in programma domenica 7 gennaio 2024 alle ore 15 come primo match del 2024.

LEGGI ANCHE ---> Il buongiorno della Lazio con Isaksen in primo piano (FOTO)

Udinese - Lazio, dove vedere la partita in Tv e streaming

Il match tra Udinese e Lazio, in programma domenica 7 gennaio 2024 alle ore 15, sarà trasmesso su Dazn in esclusiva. Si potrà seguire in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.