Tempo di lettura: < 1 minuto

UEFA COMUNICATO – Il mondo del calcio si continua ad interrogare su una possibile ripresa dei campionati. Di seguito il comunicato della Uefa a riguardo pubblicato nel pomeriggio.

Il comunicato Uefa

“Lo scenario ideale, se la situazione pandemica lo permette, è quello di avere le competizioni nazionali attualmente sospese completate consentendo alle squadre di calcio di qualificarsi per le competizioni UEFA per club in base al merito sportivo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.