La Fiorentina su Zaccagni, la Lazio fissa il prezzo

ZACCAGNI FIORENTINA LAZIO CALCIOMERCATO- Uno dei pezzi da novanta della Lazio di Maurizio Sarri, Mattia Zaccagni, è diventato oggetto del desiderio del calciomercato di molti club. Complici anche le complicazioni nel rinnovo nel contratto, che andrà in scadenza a giugno 2025. Per l'"arciere" biancoceleste avrebbe richiesto informazioni la Fiorentina. Ecco la richiesta del club capitolino.

Calciomercato : Zaccagni piace alla Fiorentina . Ecco la richiesta della Lazio

Secondo quanto riportato da Violanews e da calciomercato.com la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni per Mattia Zaccagni, profilo che piace molto ai gigliati.

La Lazio, consapevole delle difficoltà nella trattativa per il rinnovo dell'esterno, non avrebbe fatto muro. Chiedendo, però, una cifra molto alta. Si parla di circa 25 milioni di Euro. I biancocelesti, inoltre, non avrebbero alcuna intenzione di lasciare andare l'"arciere" nella sessione di gennaio 2024.

Occhio, però, alla Fiorentina. In caso di qualificazione Champions potrebbero tornare alla carica: se l'assalto invernale pare fantamercato, un'accelerata nel corso dei prossimi mesi potrebbe essere molto più concreta.

Priorità in casa Lazio? Trovare un accordo per il rinnovo.