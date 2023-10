Lazio - Fiorentina, le formazioni ufficiali: Castellanos guida l'attacco

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FIORENTINA FORMAZIONI UFFICIALI - Manca sempre meno all'inizio di Lazio - Fiorentina, match valido per la decima giornata di Serie A. Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano hanno reso note le formazioni ufficiali della sfida dell'Olimpico. In difesa Patric prende il posto dell'infortunato Casale, mentre sulla destra la spunta Lazzari. Parte dal 1' anche Rovella, preferito nuovamente in cabina di regia a Cataldi. Intoccabile Luis Alberto. In attacco Castellanos la spunta su Ciro Immobile.

Le formazioni ufficiali di Lazio - Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, N. Gonzalez: Beltran. Allenatore: Italiano.