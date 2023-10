Le probabili formazioni di Lazio Fiorentina: Kamada insidia Luis Alberto, c'è Patric

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LAZIO - La Lazio vola a caccia di riscatto. In campionato sono arrivate due vittorie consecutive, contro Atalanta e Sassuolo. Ma in Champions Immobile e compagni hanno dovuto cedere il passo al Feyenoord. Motivo per cui lunedì 30 ottobre, quando all'Olimpico arriverà la Fiorentina, la squadra di Sarri deve farsi trovare pronta. Sono tanti ancora i dubbi nella testa del tecnico, diversi i nodi da sciogliere. A tal proposito, ecco qui di seguito le probabili formazioni del match.

Serie A, giornata 10: le probabili formazioni di Lazio Fiorentina

Sarri cambia la Lazio, per forza di cose. Nicolò Casale è uscito infortunato dalla sfida con il Feyenoord e non sarà della partita. Al suo posto giocherà Patric, che farà coppia con lo stakanovista Romagnoli. Poche le novità nel resto del campo. In porta ci sarà Provedel. Sugli esterni si muoveranno Lazzari e Marusic. A centrocampo tornerà dal primo minuto Guendouzi, sicuro del posto come Rovella. Potrebbe riposare, invece, Luis Alberto. Il ballottaggio con Kamada è aperto, ma lo spagnolo è attualmente in vantaggio. Immobile e Castellanos si giocano una maglia da titolare. Favorito il capitano. Inamovibili, infine, Felipe Anderson e Zaccagni.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Patric

Romagnoli

Marusic

Guendouzi

Rovella

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

FIORENTINA (4-2-3-1)

Terracciano

Comuzzo

Milenkovic

Martinez Quarta

Parisi

Arthur

Duncan

Ikonè

Bonaventura

Nico Gonzalez

Nzola

All. Vincenzo Italiano

Come arriva la Lazio alla sfida

La casella delle vittorie casalinghe si è finalmente riempita col numero due. La Lazio ha battuto l'Atalanta per 3-2. Poi ha replicato sul campo del Sassuolo. La nota dolente, stavolta, è arrivata in Champions League. Dopo quattro punti raccolti in due partite, i biancocelesti hanno dovuto cedere il passo al solito Feyenoord, vera e propria bestia nera dei capitolini.

Come arriva la Fiorentina alla sfida

Diciassette punti e un inizio di stagione vissuto tra i protagonisti del calcio italiano. Questa è la Fiorentina di Vincenzo Italiano. L'ultima settimana, tuttavia, non ha regalato solo sorrisi. E' arrivato il 6-0 in Conference League, si è sbloccato Lucas Beltran, ma in campionato la Viola è reduce da un derby perso. Domenica scorsa, al Franchi, Gonzelez e compagni sono stati travolti dall'Empoli. Motivo per cui anche per loro la sfida dell'Olimpico sarà sinonimo di riscatto.

Dove vedere la sfida tra Lazio e Fiorentina

La sfida tra Lazio e Fiorentina, valida per la 10ª giornata di Serie A, si giocherà lunedì 30 ottobre alle 20:45 allo stadio Olimpico. La gara potrà essere vista sulla piattaforma Dazn, anche in streaming, e su SkySport.

Daniele Izzo