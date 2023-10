Caso: "Lazio disarmante in Olanda, incomprensibile"

Tempo di lettura: 2 minuti

CASO INTERVISTA LAZIO FIORENTINA- L'ex calciatore, allenatore Domenico Caso ha rilasciato un'intervista a TMW Radio, presentando Lazio Fiorentina e dicendo la sua opinione sugli uomini di Sarri. Ecco le sue parole.

Le parole di Caso nell' intervista a poche ore da Lazio - Fiorentina

Caso su Lazio - Fiorentina

“Sono due allenatori che hanno un’idea di squadra molto simile. Prediligono il gioco ed hanno delle tematiche tattiche ben predefinite. Spero che venga fuori una bella partita. Nel calcio, però, non c’è mai da meravigliarsi, come abbiamo visto per i biancocelesti in Olanda e i viola contro l’Empoli. La Lazio è stata disarmante in Olanda anche perché si trattava di una partita di Champions League in cui è quasi impossibile sbagliare l’approccio. Davvero incomprensibile quello che abbiamo visto”.

Caso sulle squadre di Sarri e su quelle di Italiano

“Se si alternano delle prestazioni che non danno certezze ai tecnici è facile metterli in discussione. Ogni piazza ha il suo perché e il suo per come. Sono due tecnici bravi e preparati. Come tutti gli allenatori hanno bisogno di giocatori importanti che li seguono. Sinceramente non avrei mai scommesso una lira sul fatto che la Fiorentina potesse perdere”.

Caso sul momento di Immobile e il futuro di Castellanos

“Io in questo momento credo che Immobile, che è stato un’icona, sta attraversando un periodo in particolare. Penso che il ragazzo, che è molto intelligente, lo ha capito. Sa di dover lasciare spazio. A volte sbagliano anche gli allenatori a mettere giocatori importanti come Immobile proprio per quello che rappresentano e non lasciargli tempo per riprendersi. Ai giocatori, comunque, vanno date alcune partite di fila per capire la condizione. Dargli una chance e basta non serve. È normale dare spazio a Castellanos che ha dimostrato di meritarlo”.