Serie A, ecco dove vedere l’esordio della Lazio di Maurizio Sarri

SERIE A LAZIO – Il tempo delle amichevoli è giunto al capolinea. La Lazio di Maurizio Sarri si prepara a scendere in campo alle 20:45 al Castellani di Empoli per il debutto stagionale.

Dove seguire la partita

L’esordio dei biancocelesti sarà visibile sia in tv che in streaming. Sul digitale terrestre andrà in onda sia su Sky che su Dazn. Sui canali streaming sarà possibile vederla sia su Dazn che su Now Tv.