OCCHIO AL FISCHIETTO. Ancora Calvarese per la Lazio, buon trend ed una sconfitta che brucia

OCCHIO AL FISCHIETTO LAZIO VERONA – Sarà Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo ad arbitrare il Monday match della 25a giornata di campionato tra Lazio e Verona. A coadiuvare il fischietto abruzzese ci saranno gli assistenti Di Iorio e La Rocca, il IV Uomo Piccinini, il VAR Manganiello e l’AVAR Passeri.

I PRECEDENTI – Calvarese ha arbitrato la Lazio in 12 occasioni e, in 9 di queste, i capitolini hanno ottenuto l’intera posta in palio: l’ultimo precedente è di questa stagione, precisamente alla gara stravinta contro il Crotone di Walter Zenga. Se due sono stati i pareggi, l’unica sconfitta è maturata, ironia della sorte, proprio contro l’Hellas Verona: il 22 dicembre 2013, anche grazie ad un super-Luca Toni, gli scaligeri s’imposero 4-1.

Giordano Grassi