Crespo: “Var? Ci fosse stato ai miei tempi avrei vinto di più. Fa bene al calcio”. E sulla Nazionale…

HERNAN CRESPO – Torna a parlare l’ex biancoceleste Hernan Crespo, che in una lunga intervista rilasciata al “Il Mattino“, ha detto la sua su VAR, lotta Scudetto e Nazionale italiana: ecco le dichiarazioni dell’attuale ambasciatore del Parma.

VAR – “Se ci fosse stato ai miei tempi avrei segnato di più e avrei vinto anche uno scudetto in più. Mi piace e fa bene al calcio perché nelle situazioni dubbie non sbaglia e riduce il margine di errore. Soprattutto mette più chiarezza e toglie molta pressione all’arbitro. Ma lavorerei un po’ sulla tempistica. Perché oggi segni e poi devi aspettare e magari ti toglie un po’ di adrenalina. Quando facevo gol davo un occhio al guardalinee, se non alzava la bandierina correvo ad esultare. Oggi si deve aspettare un attimo in più”.

ITALIA – “Nuovo commissario tecnico? Mancini è bravo a scegliere i giocatori, Ancelotti nella gestione del gruppo. Quando hai un dubbio tra questi due, dove caschi caschi bene. Ma credo che l’Italia debba ripartire dall’alto, dagli organi federali e dall’organizzazione generale”.