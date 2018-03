INTER. Spalletti: “Lotta Champions? Le altre corrono…”

INTER SPALLETTI LOTTA CHAMPIONS – L’Inter vince e supera la Lazio in classifica Serie A. Queste la parole del tecnico nerazzurro Luciano Spalletti, che parla anche della lotta Champions in conferenza stampa.

LOTTA CHAMPIONS – “Noi dobbiamo vincere le partite perché dietro vanno veloce. Oggi lo abbiamo fatto, anche se non è stato facile, ma abbiamo meritato. Ci sono ancora delle cose da mettere a posto, ma in un periodo così la soluzione è solo la vittoria. Senza vittoria non si va avanti. La vittoria di oggi ti dà una forza da mettere in campo nella prossima partita”.