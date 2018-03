Napoli-Lazio, i convocati di Inzaghi: confermata l’esclusione di Felipe Anderson

NAPOLI LAZIO CONVOCATI INZAGHI – Simone Inzaghi è stato di parola. Lo aveva anticipato ieri in conferenza stampa, lo ha confermato quest’oggi nel momento di diramare le convocazioni in vista di Napoli–Lazio: Felipe Anderson non prenderà parte alla trasferta. Questo l’elenco completo pubblicato sul sito ufficiale:

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Vargic;

Difensori: Basta, Bastos, Caceres, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Nani.