QUI FORMELLO: Sarri ritrova i Nazionali e punta la Juventus

ALLENAMENTO LAZIO FORMELLO - Meno tre. Mancano solo tre giorni alla sfida di campionato tra Juventus e Lazio. I biancocelesti si sono ritrovati oggi a Formello per iniziare l'allenamento che porterà al big match di sabato.

Allenamento Lazio, le ultime da Formello: 13 settembre 2023

Doppia seduta, oggi, per la Lazio. Dopo l'allenamento mattutino, la squadra di Maurizio Sarri è tornata in campo a Formello a metà pomeriggio. Una fase di riscaldamento atletico ha preceduto il solito lavoro tattico diviso per reparti. I biancocelesti sono attesi da un trittico di partite in una sola settimana, motivo per il quale lo staff tecnico dovrà essere bravo a gestire i cambi. Da valutare, quindi, se già all'Allianz Stadium qualche titolare riposerà in vista della sfida di martedì prossimo all'Atletico Madrid. La seduta, infine, si è conclusa con la classica partitella a campo ridotto.

Nota a margine: a disposizione di Maurizio Sarri sono rientrati gran parte dei nazionali. Solo Mattia Zaccagni, utilizzato ieri da Spalletti in Italia - Ucraina, non si è allenato. Hysaj, Marusic, Kamada, Provedel, Casale, Romagnoli e Immobile si sono visti tutti regolarmente sul verde prato di Formello.