Qui Atletico Madrid: Simeone fa i conti con gli infortuni: la situazione

ATLETICO MADRID SIMEONE INFORTUNATI - Manca ancora una giornata di Serie A da giocare, ma si avvicina comunque l'esordio in Champions League della Lazio. Martedì 19 settembre arriva l'Atletico Madrid di Simeone, che deve fare i conti con diversi infortunati prima di spostarsi all'Olimpico di Roma.

Qui Atletico, la situazione infortunati

Ai box ci sono Koke, De Paul e Samuel Lino. Il primo ha subito un infortunio ad inizio stagione, ma sta recuperando e potrebbe essere in panchina in questo weekend di Liga. Il secondo è stato vittima della sosta nazionali: uscito dolorante contro la Bolivia, potrebbe aver rimediato un infortunio muscolare. A breve farà nuovi accertamenti clinici a Madrid, ma resta in dubbio per gli impegni più recenti. L'ultimo, invece, non si è allenato con la squadra per due giorni consecutivi a causa di un sovraccarico.