QUI FORMELLO: ancora ai box tre big

Tempo di lettura: < 1 minuto

ALLENAMENTO LAZIO FORMELLO - Ranghi ridotti: è questa la parola d'ordine in casa Lazio. Un altro allenamento è andato in archivio. E mentre diversi nazionali in giro per il mondo si preparano a giocare partite, a Formello Sarri continua a preparare la ripresa del campionato con i pochi uomini che ha a disposizione.

Allenamento Lazio, le ultime da Formello: 16 novembre 2023

Una notizia, però, c'è. Al di là dei tanti primavera aggregati alla prima squadra, il focus da Formello è tutto sugli infortunati. Chi preoccupa meno è sicuramente Adam Marusic. È rientrato al derby dopo l'infortunio patito al Dall'Ara di Bologna. Ha giocato una grande partita e con ogni probabilità sarà a Salerno alla ripresa delle ostilità. Diverso il discorso per Matias Vecino e Mattia Zaccagni. Il primo si è fatto male nella stracittadina, non è partito con l'Uruguay e ha qualche chance di presentarsi all'Arechi. Il secondo, invece, punta direttamente al Celtic. Nessuno dei tre, comunque, si è visto in campo oggi.