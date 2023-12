QUI FORMELLO: Non si vede Luis Alberto, Vecino ancora solo

Tempo di lettura: < 1 minuto

ALLENAMENTO LAZIO FORMELLO - Dopo la vittoria in Coppa Italia sul Genoa, la Lazio è già in campo. I biancocelesti hanno iniziato a Formello l'allenamento in vista della prossima gara di campionato sul campo dell'Hellas Verona.

Allenamento Lazio, le ultime da Formello: 6 dicembre 2023

Sono due le notizie importanti che arrivano dall'allenamento di ripresa della Lazio a Formello. La prima: Matias Vecino si allena ancora da solo. Il reintegro in squadra, dopo l'esclusione per motivi disciplinari dalla sfida di Coppa Italia, ancora non è arrivato. La seconda: Luis Alberto è rimasto ancora a riposo. Lo spagnolo non si è allenato con i compagni e a questo punto non è detto che recuperi per sabato.