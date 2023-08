QUI FORMELLO | Rifinitura pre Latina: out Marcos Antonio

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO - Altro giorno, altro allenamento. È terminata la rifinitura pre Latina. Domani la Lazio scenderà in campo per l'ultima amichevole estiva in ricordo di Vincenzo D'Amico. A Formello mancano i soliti degli ultimi giorni: Marcos Antonio e Akpa Akpro.

Qui Formello, rifinitura pre Latina: i dettagli dell'allenamento

Oggi la rifinitura, domani il Latina. Solo gestione per Hysaj e Pedro, che sperano di tornare in gruppo la settimana prossima. In avanti spazio a Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. A centrocampo ci saranno Vecino, Cataldi e Luis Alberto. Out Marcos Antonio, non ci sarà nemmeno a Lecce. In porta Provedel, davanti a lui Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. Isaksen e Kamada partiranno dalla panchina.