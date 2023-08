Calciomercato Lazio, occhi al futuro: contatti per un attaccante del Perugia

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO DI SERIO - Occhi al futuro, la Lazio non perde tempo. Come riportato da Gianluca Di Marzio di SkySport, sono iniziati i contatti con il Perugia per un giovane attaccante.

Calciomercato Lazio, contatti per Giuseppe Di Serio

Giuseppe Di Serio, attaccante classe 2001 del Perugia. È lui l'ultimo obiettivo della Lazio. L'idea è di acquistarlo a titolo definitivo e mandarlo in prestito per farlo crescere. Contatti tra club già avviati. Nell'ultima stagione ha messo a referto 6 gol tra Serie B e Coppa Italia.