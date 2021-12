QUI FORMELLO | Prima il confronto, poi l’allenamento

QUI FORMELLO – Terza gara senza vittoria per la Lazio. E altra seduta di ripresa alla quale si assiste a un confronto all’interno della squadra. Come già accaduto dopo la debacle di Napoli, infatti, la squadra si è ritrovata prima delle 11.30, orario d’inizio allenamento, per analizzare l’ennesima prestazione che non porta sorrisi.

Allenamento Lazio, le ultime da Formello

Un’ora chiusi nelle stanze di Formello per maturare ciò che ieri sera contro l’Udinese non è andato, o è andato in parte. Questo è stato il preambolo all’allenamento di questa mattina. Finito il confronto, la squadra si è poi ritrovata sul campo, dove, come d’abitudine il giorno dopo una gara, il gruppo è stato diviso in due: palestra per i titolari; lavoro tecnico per chi, invece, è rimasto a riposo. Di questo secondo gruppo ha fatto parte Luiz Felipe, che domenica a Marassi riprenderà il suo posto da titolare al fianco di Acerbi.

