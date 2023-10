QUI FORMELLO, rifinitura per la Lazio in vista dell'Atalanta

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO 7 OTTOBRE 2023 - Nel pomeriggio di oggi, sabato 7 ottobre, la Lazio ha svolto a Formello l'ultima rifinitura prima del match di Serie A contro l'Atalanta, in programma domani alle ore 15:00.

Rifinitura a Formello per la Lazio, in vista del fondamentale match contro l'Atalanta, ormai dietro l'angolo. Ciro Immobile ieri ha svolto l'intera sessione col gruppo, ma oggi dopo aver iniziato la sessione è rientrato negli spogliatoi. Restano i dubbi intorno alla presenza del numero 17, che ha accusato un fastidio al flessore nella gara contro il Celtic. Contro la Dea potrebbe dunque trovare la seconda da titolare consecutiva in Serie A El Taty Castellanos. Da non scartare comunque l'ipotesi Felipe Anderson falso nueve, come spesso utilizzato nella scorsa stagione.