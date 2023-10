Roma, infortunio per Pellegrini: derby con la Lazio a rischio?

Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA INFORTUNIO PELLEGRINI DERBY LAZIO - Il prossimo 12 novembre è in programma il derby tra Lazio e Roma, ma sarebbe in dubbio la presenza di un leader dei giallorossi come Lorenzo Pellegrini a causa di un infortunio.

Infortunio Pellegrini, in dubbio il recupero per Lazio - Roma

La Roma e José Mourinho dovranno rinunciare a Lorenzo Pellegrini almeno per un mese. come riportato da Sky Sport il capitano dei giallorossi, uscito per infortunio contro il Servette ha rimediato una lesione al flessore. Per questo sarebbe in dubbio la sua presenza nel derby contro la Lazio, in programma il 12 novembre.