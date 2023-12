Coppa Italia, Canigiani specifica: "Via alla vendita dei biglietti"

Tempo di lettura: < 1 minuto

BIGLIETTI LAZIO COPPA ITALIA - Nonostante l'avversario si saprà solo ai primi di gennaio, la Lazio ha deciso di mettere già in vendita i biglietti per i quarti di finale di Coppa Italia. A prescindere se sarà Roma o Cremonese, la scelta della società biancoceleste è chiara. A spiegarla è il direttore dell'area marketing Marco Canigiani, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio.

Coppa Italia, Canigiani spiega la decisione sui biglietti Lazio

“I quarti ci saranno il 10 gennaio, ma non sappiamo ancora l’avversario. Per evitare di dover partire con una vendita troppo a ridosso della partita, abbiamo deciso di metterla a partire sin da oggi. C'è la prelazione per gli abbonati e una condizione nel caso in cui la sfida fosse Lazio - Cremonese. Infatti, tutti quelli che avranno comprato il biglietto riceveranno una gift card di un determinato valore da poter utilizzare negli store ufficiali. È una sorta di rimborso. Lazio - Roma avrà sicuramente un valore diverso".

Ancora dettagli

La vendita in questa fase è in prelazione fino al 28, che non è sul posto. In questo momento possono acquistare solo i 31 mila abbonati del campionato, e solo online. Questo perché a noi serve la registrazione dell’email, che sarà la stessa a cui manderemo i codici della gift card nel caso in cui passasse la Cremonese. La vendita libera sarà sempre online. E se la gara dovesse essere Lazio - Roma, si aprirà anche il settore dedicato ai giallorossi e una vendita fisica