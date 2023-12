Lazio - Cagliari, il dato sui biglietti venduti: si riempie l'Olimpico

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CAGLIARI BIGLIETTI - Alle ore 18 di domani, sabato 2 dicembre 2023, la Lazio ospita il Cagliari all'Olimpico. I sostenitori biancocelesti sono pronti a riempire gli spalti dell'impianto, come certifica l'ultimo dato sui biglietti venduti.

Le parole di Marco Canigiani sui biglietti di Lazio - Cagliari

Come ha riferito ai microfoni ufficiali biancocelesti il responsabile marketing della società, Marco Canigiani, sono al momento 6.000 i biglietti venduti per Lazio - Cagliari. Contando anche gli abbonati, ci si aspetta dunque almeno 40 mila presenti al match valido per la quattordicesima giornata di Serie A.

Il numero potrà aumentare nelle prossime ore, dal momento che la vendita terminerà a ridosso dell'inizio del match, soprattutto considerando la promozione attiva per chi ha acquistato il ticket contro il Celtic. Martedì nuovo appuntamento all'Olimpico, contro il Genoa in Coppa Italia, per il quale sono già stati venduti circa 2000 biglietti.