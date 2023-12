Agente Gila: "La Lazio è fondamentale per la sua carriera"

Tempo di lettura: < 1 minuto

AGENTE GILA LAZIO INTERVISTA - Mario Gila ha trovato due presenze consecutive nella formazione titolare della Lazio, sfruttando le assenze di Romagnoli e Casale per mettersi in mostra. Sul suo futuro ha parlato l'agente, Alejandro Camaño.

Le parole di Alejandro Camaño sul futuro di Gila

Queste le parole dell'agente di Mario Gila, Alejandro Camaño, a Sportitalia: "Gila è uno dei migliori difensori centrali che ci sono in Europa. Spetta alla Lazio decidere se continuerà a giocare in biancoceleste o meno".

Su Sarri

"Noi siamo contenti. Grazie al suo allenatore lui è migliorato e continuerà a lavorare per crescere. Quel che è certo è che lui vuole giocare: è a disposizione del tecnico e rispetta quello che decide lui. Se Sarri considererà di poterlo usare e che gli potrà servire, ne saremo felici. Non abbiamo fretta. Mario sarà il miglior centrale d'Europa".

Sul passaggio alla Lazio

"Il passaggio alla Lazio è fondamentale per la sua carriera. Nella nostra idea ci sarà un prima ed un dopo di Sarri nel suo percorso. Questo allenatore lo preparerà per un futuro importante. Con la velocità che ha Mario e con l'esperienza che accumulerà nel calcio italiano, se avrà spazio non ho dubbi che diventerà il migliore".