Lazio - Roma, febbre da derby: pronta la coreografia della Nord

LAZIO ROMA COREOGRAFIA - Da quando si è scoperta l'avversaria della Lazio nei quarti di Coppa Italia, l'unico pensiero era ormai uno: il derby. Pronto il tutto esaurito all'Olimpico e la grandiosa coreografia dei tifosi biancocelesti.

Lazio - Roma, preparativi in corso

Tra coreografia e celebrazioni

Al derby di Roma ci si pensava già da tempo, ma ora è realtà. Dal fischio finale di Roma - Cremonese, l'unico pensiero è stato per oggi, mercoledì 10 gennaio 2024 alle ore 18:00, stadio Olimpico. Si viaggia verso il tutto esaurito, come riporta il Corriere dello Sport, e chiaramente non mancherà la solita bellezza della Curva Nord, che preparerà l'ennesima coreografia mozzafiato, insieme alle celebrazioni sul maxischermo, Briga a cantare "My Way" e tanto altro.