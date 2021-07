Calciomercato Lazio, ecco Hysaj: arriva il terzino di Sarri

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

ELSEID HYSAJ – Oggi 1 luglio si apre ufficialmente il calciomercato e la Lazio può già chiudere il primo acquisto estivo. Un giocatore chiesto chiaramente da da Maurizio Sarri.

Hysaj a breve alla Lazio

Come riportano le pagine del Corriere dello Sport in questi giorni è in programma un contatto con l’entourage di Elseid Hysaj. L’albanese è un fedelissimo di Sarri. Insieme hanno lavorato a Empoli e poi a Napoli. Il contratto dovrebbe essere di 4 anni, con opzione per il quinto. Si aspetta solo l’ufficialità nei prossimi giorni. Il giocatore ha vinto il ballottaggio con Fabrizio Angileri, terzino sinistro del River Plate. E’ una pista però che potrebbe tornare calda in caso di cessione di Lazzari o Marusic.