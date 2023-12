Calciomercato Lazio: due big d'Europa su Greenwood

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO GREENWOOD CONCORRENZA - Cresce la concorrenza nella corsa a Mason Greenwood. L'attaccante di proprietà del Manchester United, che in estate era stato sondato dalla Lazio, piacerebbe a due altre grandi società d'Europa: Barcellona e Real Madrid. Sarebbero questi gli ultimi risvolti di una situazione di calciomercato che potrebbe evolversi in estate.

Calciomercato Lazio: cresce la concorrenza per Greenwood

Nelle ultime ore di calciomercato estive la Lazio sondò Greenwood. L'attaccante del Manchester United piaceva, ma alla fine non se ne fece nulla. E ora la concorrenza è notevolmente aumentata. Secondo quanto riportato da El Gol Digital, l'inglese sarebbe finito addirittura nel mirino del Real Madrid. Ma non solo. Stando a quanto raccontato dal The Sun, anche il Barcellona avrebbe messo gli occhi su di lui. Due apprezzamenti importanti, che complicherebbero la strada ai biancocelesti in caso di nuovo assalto al calciatore con il contratto in scadenza nel 2025.