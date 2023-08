Calciomercato Lazio: entra Mandas, esce Marcos Antonio

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO MANDAS MARCOS ANTONIO - La Lazio prosegue il suo calciomercato, sia in entrata che in uscita. In chiusura il portiere dell'OFI Creta, Christos Mandas, mentre sempre dalla Grecia il Paok Marcos Antonio.

Calciomercato Lazio, destini opposti per Mandas e Marcos Antonio

Christos Mandas e Marcos Antonio potrebbero presto compiere due viaggi con destinazioni opposte. Come riportato da Gianluca Di Marzio il centrocampista brasiliano, in uscita dalla Lazio, potrebbe salutare Formello per passare al Paok. Il club ellenico avrebbe presentato un'offerta per il prestito con diritto di riscatto a 4 milioni più il 25% sulla rivendita, che sarebbe stato rispedito al mittente dal club biancoceleste. Le parti adesso avrebbero riaperto i contatti e starebbero lavorando ad un'intesa sul prestito con opzione. Sarebbe invece in chiusura l'acquisto del portiere classe 2001, che dovrebbe essere lasciato in prestito per un anno all'OFI Creta.