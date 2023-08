Serie A, le decisioni del giudice sportivo: ammenda per Immobile

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GIUDICE SPORTIVO AMMENDA IMMOBILE - Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso note le decisioni in merito alle gare della seconda giornata di Serie A. Ammenda per il capitano della Lazio, Ciro Immobile.

Lazio, giudice sportivo: ammenda e ammonizione per Ciro Immobile

Il giudice sportivo ha deciso di infliggere ammonizione e ammenda di 1.500 euro ad Immobile. Si tratta della prima sanzione per il capitano della Lazio. Un turno di stop per Hien del Verona per "avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Stangata invece per il Sassuolo e per Maxime Lopez , che viene squalificato per due giornate per "avere, al sesto minuto del secondo tempo, rivolto un'espressione gravemente ingiuriosa al Direttore di gara".