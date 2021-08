Calciomercato, lotta serrata con l’Atalanta per Zaccagni: il punto

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO ZACCAGNI – Il calciomercato, si sa, riserva sempre delle sorprese. A maggior ragione nell’ultimo giorno di trattative. Ed ancor di più se pensiamo alla particolarità della situazione oggetto della nostra attezione: l’affare Zaccagni. La Lazio, che seguiva con interesse il profilo già nelle scorse settimane, ha virato con decisione sul calciatore del Verona dopo aver incassato il no dell’Eintracht per Filip Kostic. Il problema, oltre a dover trovare l’accordo con l’entourage del calciatore, è ora la concorrenza dell’Atalanta, che nelle ultime ore di calciomercato appare letteralmente scatenata.

Calciomercato Lazio, Zaccagni conteso anche dalla Dea

La società orobica, che ieri ha ufficializzato Koopmeiners dall’AZ Alkmaar, sta sparando gli ultimi colpi proprio nelle ultime ore. Oltre ad aver presentato – fonte Calciomercato.com – un’offerta al Sassuolo per Jeremie Boga, la dirigenza della Dea si starebbe inserendo con decisione anche per il trequartista obiettivo della Lazio. L’infortunio di Zapata, lo stop di Muriel – per il quale oggi sono attesi gli esiti degli esami strumentali – e la precaria situazione tecnica di Josip Ilicic avrebbero spinto Sartori, responsabile dell’area tecnica dei bergamaschi,a provare un doppio colpo per il reparto offensivo. Si attendono degli sviluppi nelle prossime ore.