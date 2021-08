Il Milan si inserisce nella corsa a Correa: la situazione

- Advertisement -

LAZIO RASSEGNA STAMPA CORREA – Joaquin Correa continua a essere tra i nomi più chiacchierati dell’estate biancoceleste. Le nubi sono ancora ben dense intorno al futuro dell’argentino e gli interessi iniziano a sommarsi copiosi. In principio, infatti, era solo il Paris Saint Germain, poi alcune squadre inglesi e l’Inter, ora anche il Milan: la possibilità di arrivare al talento del ‘Tucu’ non sta lasciando indifferenti molti nel Vecchio Continente.

Dopo l’Inter, anche il Milan pensa a Correa

Escludendo il Paris Saint Germain, lanciato verso il premio più succulento, rispondente al nome di Leo Messi, per Correa rimangono in piedi le piste che portano oltremanica o a Milano. Secondo quanto raccolto da La Repubblica, infatti, oltre all’Inter, che al momento però sembra intenzionata a rimpiazzare Lukaku con due punte di peso, anche il Milan starebbe pensando all’argentino. L’indiscrezione è fresca, e ancora tutta da verificare. Ma, viaggiando veloci verso la fine del mercato, ogni occasione può diventare quella giusta. Saranno quindi le prossime, caldissime, ore a stabilire quale maglia il ‘Tucu’ indosserà nella stagione 2021/22. Non resta che attendere.