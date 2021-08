Tare: “In Albania si tifa Italia. Ho realizzato il mio sogno…”

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

TARE INTERVISTA – A 30 anni dall’arrivo in Italia della nave Vlora, RAI 3 ha trasmesso uno speciale sul rapporto tra il nostro paese e il popolo albanese. Tra gli intervistati c’è anche Igli Tare, ds della Lazio.

Il racconto di Tare

“Sono nato e cresciuto a Valona. Lì è iniziato il mio sogno di giocare nel campionato italiano. Sono riuscito a realizzarlo e questo mi rende fiero. Sono felice per quello che è stato. Vlora? Il sogno di 20mila persone di cercare in Italia qualcosa di migliore, è un qualcosa che ci lega molto al popolo italiano. È il paese più amato, nelle piazze albanesi durante l’Europeo era pieno di gente che tifava per l’Italia. Siamo cresciuti insieme alla televisione e alla lingua italiana. È sempre stato un sogno di viverla in prima persona”.